Bitlis'te Otomobil Çarpışması: 4 Kişi Yaralandı
Güncel Haberler
Bitlis'in il merkezinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bitlis'te iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
İl merkezinde Batarya Kavşağı mevkisinde, sürücülerinin kimliği belirlenemeyen 13 AAP 628 plakalı otomobil ile 13 DE 055 plakalı otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine, kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel