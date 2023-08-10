Bitlis'te Otomobil Çarpışması: 4 Kişi Yaralandı

Bitlis'in il merkezinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.