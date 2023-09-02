Bitlis'te Otobüste Eroin Ele Geçirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada 1 kilo 14 gram eroin ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada otobüste bulunan iki şüphelinin üzerinde yapılan aramada 1 kilo 14 gram eroinin ele geçirildiği bildirildi. Açıklamada, "Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda, Tatvan ilçemizde durdurulan bir otobüs içerisinde yolcu olarak seyahat eden iki şüphelinin üzerlerinden yapılan aramada 1 kilo 14 gram eroin maddesi ele geçirilmiş, gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS