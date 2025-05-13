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Bitlis'te Otizmli Çocuğa Destek Ziyareti

Bitlis'te Otizmli Çocuğa Destek Ziyareti
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Bitlis Otizm Yardımlaşma Dayanışma ve Eğitim Derneği üyeleri, Döküktaş köyünde otizmli bir çocuğa Türk bayrağı ve iletişim desteği sağlamak amacıyla ziyarette bulundu. Dernek Başkanı, otizm konusunda toplumda farkındalık yaratılması gerektiğini vurguladı.

Bitlis Otizm Yardımlaşma Dayanışma ve Eğitim Derneği üyeleri, Döküktaş köyünde ziyaret ettikleri otizmli çocuğa Türk bayrağı ve iletişim becerilerini destekleyici materyaller hediye etti.

Bitlis Otizm Yardımlaşma Dayanışma ve Eğitim Derneği üyeleri, merkeze 85 kilometre uzaklıktaki Döküktaş köyünde yaşayan 10 yaşındaki otizmli çocuğu ziyaret etti.

Aileyle görüşerek çocuğun Türk bayrağına olan sevgisini öğrenen dernek üyeleri, yolun bir kısmını yürüyerek ulaştıkları köyde çocuğa Türk bayrağı ve iletişim becerilerini destekleyici materyalleri hediye etti.

Dernek Başkanı Ozan Sirek, otizmin bir eksiklik değil, farklılık olduğunu belirterek, "Toplumun her kesimini bu konuda farkındalığa davet ediyoruz. En büyük engel sevgisizliktir. Dernek olarak bölgedeki otizmli bireylere yönelik destek çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel
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