Mutki'de iki aile arasındaki ot kavgası kanlı bitti: 3 ölü - Haberler

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Mutki'de iki aile arasındaki ot kavgası kanlı bitti: 3 ölü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Mutki'de iki aile arasındaki ot kavgası kanlı bitti: 3 ölü

Bitlis'in Mutki ilçesinde iki aile arasında ot biçme meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti.

Bitlis'in Mutki ilçesinde iki aile arasında ot biçme meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Mutki'ye bağlı Küllüce köyünde yaşayan iki aile arasında yaşanan ot biçme tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Tabancayla ateş edilmesi sonucu Meran ve Naif K. olay yerinde yaşamını yitirdi, ağır yaralanan Özmen K. da kaldırıldığı Bitlis Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Köyde ve hastane önünde geniş güvenlik önlemi alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİTLİS

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Bitlis Mutki 3. Sayfa Güncel Haberler

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