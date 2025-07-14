Bitlis'te Organize Suç Örgütüne Operasyon: 22 Gözaltı, 4 Tutuklama

Bitlis merkezli 6 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Güroymak Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet" ve "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Bitlis merkezli Muş, Malatya, Elazığ, Diyarbakır ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla, 6'sı da savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 2 tüfek, 5 ruhsatsız av tüfeği, tabanca, para sayma makinesi, dedektör, 2 hilti-karot parçası, çok sayıda fişek, kazma, kürek, balyoz, el tipi makara vinç ve çok sayıda harita ele geçirildi.