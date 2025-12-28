Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Bitlis Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın il genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre, kent genelinde yer yer yoğun ve kuvvetli kar yağışı beklendiği belirtildi.

Hava sıcaklıklarının düşmesine bağlı buzlanma riskinin de bulunduğunun kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Öğrenci ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 29 Aralık 2025 Pazartesi günü Bitlis genelinde tüm okullar, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 0-6 yaş arası çocuğu olan anneler, hamile ve engelli çalışanlarımız ile kronik rahatsızlığı bulunan personelimiz de idari izinli sayılacaktır. 24 saat esasına göre çalışan kurumlarımızda hizmetlerin aksamaması için birim amirlerince gerekli tedbirler alınacaktır."