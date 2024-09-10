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Bitlis'te Okul Çevrelerinde Denetim Yapıldı

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Bitlis'te polis ekipleri, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla okul çevrelerinde denetim yaptı. Çocukların güvenli bir ortamda eğitim alabilmesi için yapılan denetimlerde, okulların yanı sıra parklar, internet salonları, oyun salonları ve diğer mekanlar da kontrol edildi.

Bitlis'te polis ekipleri 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla okul çevrelerinde denetim yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, çocukların güven ortamında eğitim alabilmesi amacıyla Çocuk Şube Müdürlüğünün koordinesinde, çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, 160 okul ve çevresi, 33 park ve bahçe, 12 internet salonu, 4 oyun salonu, 32 kıraathane, 21 büfe, 8 metruk bina, 60 araç ve 56 okul servis aracı ekiplerce denetlendi.

Kaynak: AA / Güncel

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