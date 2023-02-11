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Bitlis'te öğretmen ve öğrenciler depremzedeler için yemek hazırlıyor

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Bitlis'te öğretmen ve öğrenciler depremzedeler için yemek hazırlıyor

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmen ve öğrenciler tarafından depremzedeler için yemek ve ekmek yapılıyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmen ve öğrenciler tarafından depremzedeler için yemek ve ekmek yapılıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere Bitlis'ten destekler devam ediyor.

Tatvan Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli öğretmen ve öğrenciler, 40 bin ekmek üreterek depremin etkilediği bölgelere gönderdi.

Öğretmen ve öğrenciler ayrıca kente gelen depremzedeler için de yemek hazırlamaya başladı.

Okulu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, büyük felaketin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Yaraları hep birlikte sarmak için sürekli sahada olduklarını belirten Korkmaz, şunları kaydetti:

"Burası adeta bir yemek fabrikası gibi çalışıyor. Depremden dolayı ilimize ve ilçelerimize misafir olarak gelen aileler için bu okulumuzdaki öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz 2 bin kişilik yemek hazırladılar. İhtiyaç durumuna göre arkadaşlarımız burada üretim yapmaya devam edecekler."

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Kaynak: AA / Güncel

Anadolu Lisesi Tatvan Bitlis Güncel Haberler

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