Bitlis'te öğrencilere Kudüs Bilinci konulu konferans düzenlendi

Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi kapsamında, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki öğrencilere yönelik "Kudüs Bilinci" konulu konferans düzenlendi.

Tatvan Gençlik Merkezi'nde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan Dr. Cengiz İder, Kudüs ve Mescid-i Aksa hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

Çocuklara Kudüs, Mescid-i Aksa hakkında bilgiler verdiklerini ifade eden İder, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızın Mescid-i Aksa'yı, Kudüs'ü ve Selehaddin Eyyübi'yi unutmamalarını istiyoruz. Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın Müslümanlara ait olduğunu çocuklarımızın bilmesini istiyoruz. Müslümanların çoğu İsrail ile olan ticaretini ne yazık ki devam ettiriyor. Bu nedenle İsrail devleti yaptığı zulmü sürdürüyor. Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesidir ve sadece Filistinlilerin değil tüm Müslümanlarındır."

Tatvan Saadettin Aka Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Yusuf Deniz ise "Bu proje bizim için çok değerli ve önemlidir. Proje kapsamında çevremize ve öğrencilerimize bir şeyler kazandırmaya çalışıyoruz. Okulda, camilerde, gençlik merkezinde ve bazı toplantı yerlerinde bu projemizi anlatıyoruz." dedi.

Konferansa, Tatvan Saadettin Aka Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri katıldı.