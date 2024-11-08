Bitlis'te Ödüllü Kara Kovan Balı Hasadı Başladı

BİTLİS'in yüksek rakımlı yaylalarında üretilen ve Dünya Arıcılar Birliği'nin (Apimondia) düzenlediği Uluslararası Bal Yarışması'nda 2 kez 'Altın Bal' ödülüne layık görülen kara kovan balının hasadına başlandı. Bal üreticisi Ferhat Ersan, endemik bitki çeşitliliği nedeniyle kaliteli bal üretebildiklerini belirtti.

Kentte söğüt dallarından yapılan, etrafı çamurla sıvanan özel kovanlarda üretilen kara kovan balının hasadına başlandı. Laboratuvarlarda yapılan analiz ve testlerde prolin, polen ve diastaz değerleri standartlarının üzerinde çıkan Bitlis balı, 2022'de İngiltere'nin başkenti Londra'da, 2023'te ise Fransa'nın başkenti Paris'te 45 ülkeden yaklaşık 200 bal çeşidinin değerlendirildiği Uluslararası Bal Yarışması'nda 'Altın Bal' ödülüne layık görüldü. Bal üreticisi Ferhat Ersan, havaların soğumaya başlaması üzerine ödüllü balın hasadına başladıklarını söyledi.

KİLOSU BİN 500-2 BİN TL ARASINDA SATILIYOR

Bitlis'in yüksek rakımlı yaylalarında 200 civarında endemik bitkinin bulunduğunu ve bu çeşitlilik sayesinde kaliteli bal üretebildiklerini belirten Ersan, "Bitlis balı, orijin çeşitliliği ile de kendini diğer ballardan tamamen farklı kılan bir özelliğe sahip. Balımızı kalitesi ve kıymeti de bitkisel kaynağımızdan kaynaklanmaktadır. Allah, bu bölgeye has özellikler vermiş. Hiçbir endüstriyel yatırımın olmadığı, yüksek rakımlı yaylaları ve akarsuları ile tamamen doğal ve organik ballarımızı sipariş üzerine gönderiyoruz. Bunların büyük bölümünü iç piyasadaki müşterilerimize, küçük bir kısmını da yurt dışına gönderiyoruz. Kara kovan balın kilosu da bin 500-2 bin TL arasında satılıyor" dedi.