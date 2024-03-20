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Bitlis'te Nevruz kutlamasına katılan 4 kişi gözaltına alındı

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde DEM Parti'nin düzenlediği nevruz kutlamasına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, bugün ilçedeki fuar alanında DEM Parti'nin organizasyonunda Nevruz etkinliğinin düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu etkinlik nedeniyle alan ve çevresinde yapılan güvenlik uygulamalarında, terör örgütünü niteleyen bez paçavra ile alana girmeye çalışan 4 kişi gözaltına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Güncel

DEM Parti Bitlis Güvenlik Terör Politika Güncel Haberler

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