Bitlis'te Narkotik Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 2 şüpheli tutuklandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Tatvan'da uyuşturucu satıcılarına yönelik Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tatvan ilçemizde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda, Özel Harekat Timleri destekli 2 adrese yönelik yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde yakalanan 2 şüpheli çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında; 84,51 gram Esrar, 0,32 gram Metamfetamin, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 28 adet fişek ve uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen muhtelif miktarda para ve altın ele geçirilmiştir. Uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS