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Bitlis'te minibüs kazası: 1 ölü, 11 yaralı

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen minibüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Kazada, Gaziantep'ten Van'a giden minibüs şarampole devrildi. Olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Yaralılar Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde şarampole devrilen minibüsteki 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı

Gaziantep'ten gelerek Van'a giden Mehmet Ç. yönetimindeki 74 BG 758 plakalı minibüs, Tatvan'ın Reşadiye köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, kaza yerine, 112 Acil Sağlık, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, bir kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Ekiplerce minibüsten çıkarılan çıkarılan yaralılar, Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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