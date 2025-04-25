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Bitlis'te Minibüs ile Tır Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bitlis'te Minibüs ile Tır Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Bitlis-Baykan kara yolunda minibüs ile tırın çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, biri ağır iki kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bitlis'te minibüs ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Bitlis-Baykan kara yolunda H.E'nin kullandığı 04 ABC 295 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Z.A. yönetimindeki 42 V 0097 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Minibüs sürücüsünün hayatını kaybettiği kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel
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