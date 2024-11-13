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Bitlis'te Meyve Yüklü Kamyonet Devrildi: Baba Hayatını Kaybetti, Oğlu Yaralı

Bitlis'te Meyve Yüklü Kamyonet Devrildi: Baba Hayatını Kaybetti, Oğlu Yaralı
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Bitlis-Baykan kara yolunda meydana gelen kazada meyve yüklü bir kamyonet şarampole devrildi. Baba M.Ç. hayatını kaybederken, oğlu T.Ç. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bitlis'te meyve yüklü kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu baba öldü, oğlu yaralandı.

AFAD'tan yapılan açıklamaya göre, Bitlis-Baykan kara yolunun Narlıdere köyü mevkisinde, M.Ç. yönetimindeki meyve yüklü kamyonet şarampole devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, baba M.Ç. hayatını kaybetti, araçta sıkışan oğlu T.Ç. yaralandı.

AFAD ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı, ambulansla Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel
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