Bitlis'te meydan projesiyle dere ıslah edildi

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bitlis'teki meydan projesiyle kent merkezinden geçen ve kötü koku yayan dereyi ıslah etti. Dere çevresindeki çarpık yapılaşmaya son verilirken, 9 tarihi köprü gün yüzüne çıkarıldı, bir millet bahçesi de kente kazandırıldı. Bakan Murat Kurum, "Çarpık yapılar altında kaybolan tarihi yeniden gün yüzüne çıkardık. Kent Meydanı Projemizle Selçuklu şehrimize yeni silueti çok yakıştı" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ' Bitlis Tarihi Kent Merkezi Kentsel Yenileme ve Çevre Düzenlemesi Projesi' kentin tarihi dokusunu gün yüzüne çıkarırken, çarpık kentleşmeye de son verdi. 1 milyar 229 milyon lira yatırım değeri olan projeyle kent merkezinden geçen ve kötü koku yayan derenin çevresindeki 50 bin metrekarelik alan ıslah edildi. Dere yatağındaki Atatürk, Devrim, Gazibey, Hersan ve Müştakbaba mahallelerinde dönüşüm yapıldı. Riskli 98 binadaki 436 bağımsız bölüm yıkıldı. Dere boyunca yıllardır süregelen kaçak ve sağlıksız yapılar yıkıldı. Buradaki dükkanların yerine Hüsrevpaşa Mahallesi'nde Toplu Konut İdaresi eliyle 263 iş yeri inşa edildi. Restorasyon çalışmalarıyla 9 tarihi köprü ile kemerler ortaya çıkarıldı. Paşa Hamamı, Ulu Cami, Behiye Mescidi, Memi Dede Türbesi, Hazo Hanı gibi yapılar ihya edildi. Proje kapsamında 73 bin metrekare büyüklüğündeki millet bahçesinin 1'inci etabı tamamlandı.

ÇARPIŞ KENTLEŞMENİN İZLERİ SİLİNDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından kentin yeni görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum, "İstedik ki Bitlis'in çocukları, tarihle büyüsün, mimariyle yaşasın, kültürümüzü tanısın. Bunun için tarihçiler, mimarlar, mühendislerle çalıştık. Çarpık yapılar altında kaybolan tarihi yeniden gün yüzüne çıkardık. Kent Meydanı Projemizle Selçuklu şehrimize yeni silueti çok yakıştı" dedi. Bitlis Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Abdulselam Tadik ise 2019'da kamulaştırma çalışmalarıyla başlayan proje sayesinde şehirde çarpık kentleşmenin izlerinin silindiğini söyledi.

'BU PROJE, BİTLİS'E YAKIŞTI'

Bitlisli Naif Özal, projeyle kent tarihinin gün yüzüne çıktığını, turizm açısından da kentin değer kazandığını ifade etti. Özal, "Meydanın eski halinde çarpık bir kentleşme vardı. Derenin altında ne olduğunu kimse bilmiyordu. Şimdi, turistler de yavaş yavaş şehrimize geliyor. Bitlis, köklü tarihi olan bir şehir. Memleketimizin ileri gitmesi için bu projeye çok ihtiyacımız vardı. Bu proje, Bitlis'e yakıştı" dedi.

Haber: ANKARA,