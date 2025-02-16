Bitlis'te Meşaleli Kayak Festivali Coşkuyla Gerçekleşti

Bitlis'te bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Meşaleli Kayak Festivali ve Müzik Şöleni"ne katılanlar keyifli anlar yaşadı.

Bitlis Belediyesince El-aman Hanı Kayak Merkezi'nde yapılan etkinliğe katılan vatandaşlar, sis ve soğuk havaya rağmen halay çekti, kızak ve kayak takımlarıyla kaydı.

Vali Ahmet Karakaya, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Vali Yardımcısı Kübra Sivaslıoğlu, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu ve AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi de festivaldekilerle halay çekti.

Festivalin açılışında konuşan Vali Karakaya, geleneksel hale gelen etkinlikte vatandaşların çocuklarıyla, aileleriyle, arkadaşlarıyla çok güzel vakit geçirdiğine şahitlik ettiklerini söyledi.

"Belediyemizin düzenlediği güzel bir etkinlik." diyen Karakaya, "Hemşehrilik hukukunun gelişmesi, insanların dostlarıyla güzel vakit geçirmesi açısından çok güzel fırsat olduğunu düşünüyorum. Tesisimizin daha da gelişmesi için çaba sarf edeceğiz." şeklinde konuştu.

"Gençlerimiz, kardeşliğimize kardeşlik katıyor"

Milletvekili Bedirhanoğlu da huzurun, kardeşliğin, birliğin ve beraberliğin olduğu bir tablonun oluştuğunu vurguladı.

İnsanların bir araya gelerek hem spor yaptığını hem de eğlendiğini anlatan Bedirhanoğlu, "Bu ortamda kardeşliğimizi, birliğimizi ve beraberliğimizi perçinliyoruz. Yıllar önce burada böyle güzel etkinliklerin yapılacağı kimsenin aklına gelmezdi. Huzurun gelmesiyle artık dağlarımızda kardeşlik şarkıları çalıyor. Bu güzel dağlarda omuz omuza vermiş gençlerimiz, güzel aktiviteleriyle coşkumuza coşku, enerjimize enerji, kardeşliğimize kardeşlik katıyor." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Tanğlay ise kar denildiğinde akla Bitlis'in geldiğini dile getirdi.

Festivali geleneksel hale getirdiklerinden bahseden Tanğlay, şunları kaydetti:

"Daha önce kar yağdığında meşakkat oluyordu ama artık Bitlis'te kar şenlikleri oluyor. Çocuklarımızla ve ailelerimizle karın keyfini çıkarıyoruz. Bizi yalnız bırakmayan vatandaşlarımız çok keyifli anlar yaşadı. Hepsine teşekkür ediyorum. Hava karardığında sporcularımızın ve vatandaşlarımızın meşaleli kayak gösterileri olacak."

Festivale katılan vatandaşlardan Sudenaz İnal, çok eğlendiğini ifade ederek, "Burada arkadaşlarla halay çektik, kayak yaptık. Bu ortamı oluşturanlara teşekkür ederim." dedi.

Ömer Sağlık ise festivalin çok güzel geçtiğini, hava soğuk olmasına rağmen Bitlis halkının etkinliğe ilgi gösterdiğini belirtti.