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Bitlis'te mahsur kalan 4 oğlak AFAD tarafından kurtarıldı

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Bitlis'in Hizan ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan 4 oğlak AFAD ekiplerince kurtarıldı. Dağören köyü mevkisindeki kayalıklarda mahsur kalan oğlakları fark edenler, durumu AFAD'a bildirerek yardım istedi. Bölgeye giden ekip, halatlar yardımıyla kayalıklardan inerek 4 oğlağı bulundukları yerden çıkardı. Oğlaklar, sahiplerine teslim edildi.

Bitlis'in Hizan ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan 4 oğlak AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Dağören köyü mevkisindeki kayalıklarda mahsur kalan oğlakları fark edenler, durumu AFAD'a bildirerek yardım istedi.

Bölgeye giden ekip, halatlar yardımıyla kayalıklardan inerek 4 oğlağı bulundukları yerden çıkardı.

Oğlaklar, sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Bitlis Hizan AFAD Hayvan Hakları Yaşam Güncel Haberler

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