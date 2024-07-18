Bitlis'te mahsur kalan 4 oğlak AFAD tarafından kurtarıldı
Bitlis'in Hizan ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan 4 oğlak AFAD ekiplerince kurtarıldı. Dağören köyü mevkisindeki kayalıklarda mahsur kalan oğlakları fark edenler, durumu AFAD'a bildirerek yardım istedi. Bölgeye giden ekip, halatlar yardımıyla kayalıklardan inerek 4 oğlağı bulundukları yerden çıkardı. Oğlaklar, sahiplerine teslim edildi.
Bitlis'in Hizan ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan 4 oğlak AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Dağören köyü mevkisindeki kayalıklarda mahsur kalan oğlakları fark edenler, durumu AFAD'a bildirerek yardım istedi.
Bölgeye giden ekip, halatlar yardımıyla kayalıklardan inerek 4 oğlağı bulundukları yerden çıkardı.
Oğlaklar, sahiplerine teslim edildi.