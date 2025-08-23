Bitlis'te Kuyumcudan Altın Çalan 5 Şüpheli Yakalandı

Bitlis'in Hizan ilçesinde bir kuyumcunun duvarını delerek altın çalan 5 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, 10 Ağustos'ta ilçedeki bir kuyumcudan hırsızlık yapılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Şüphelilerin, kuyumcunun yanındaki dönerci dükkanına girerek duvarı baltayla kırdıktan sonra içeri girdikleri ve altınları alıp ön plakası sökülmüş araçla kaçtıkları tespit edildi.

Toplam 16 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, eşkalleri belirlenen 5 şüpheliyi Hizan ve Tatvan ilçelerinde düzenledikleri eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Çalınan altınlar, iş yeri sahibine teslim edildi.