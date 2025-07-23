Bitlis'te Kültürel Mirasların Korunması için İstişare Toplantısı Düzenlendi

Bitlis'te Kültürel Mirasların Korunması için İstişare Toplantısı Düzenlendi
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Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, kentteki kültürel mirasların korunmasını ve değerlendirilmesini amaçlayan bir toplantıya katıldı. Tarihi Hazo Hanı'nda incelemelerde bulunan Vali Karakaya, Bitlis Kalesi'ndeki arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmalarını da değerlendirdi.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, kentteki kültürel mirasların korunması, değerlendirilmesi ve fonksiyon kazandırılması amacıyla düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmeye göre, Vali Karakaya, toplantı öncesi restorasyonu tamamlanan tarihi Hazo Hanı'nda incelemelerde bulundu.

Tarihi mekanın kültürel ve turistik amaçlarla değerlendirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Karakaya, ardından Bitlis Kalesi'nde sürdürülen arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmalarını inceledi.

Restorasyon çalışmalarının hızla tamamlanarak vatandaşların ziyaretine açılmasını önemsediklerini belirten Karakaya, "Tarihi ve kültürel miraslarımızın korunması, onları geleceğe taşıyarak yaşatırken aynı zamanda ekonomiye ve turizme kazandıracağız." dedi.

Daha sonra yapılan değerlendirme toplantısında kentteki kültürel mirasların durumu değerlendirildi.

Toplantıya, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ayhan Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydaoğdu, Vakıflar Bölge Müdürü Ali Osman Ayan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Osman Üner ile DAKA Bitlis Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Nurettin Polat katıldı.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel
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