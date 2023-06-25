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Bitlis'te küçükbaş hayvan yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bitlis'te küçükbaş hayvan yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen küçükbaş hayvan yüklü 28 AAK 325 plakalı tır, Bitlis-Diyarbakır kara yolunun Buzlupınar mevkisinde devrildi. Kazada tırdaki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı, çok sayıda hayvan da telef oldu.

Bitlis'te küçükbaş hayvan yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen küçükbaş hayvan yüklü 28 AAK 325 plakalı tır, Bitlis- Diyarbakır kara yolunun Buzlupınar mevkisinde devrildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye, AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada tırdaki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı, çok sayıda hayvan da telef oldu.

AFAD ekiplerinin diğer hayvanları çıkarmasının ardından tır, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel

Diyarbakır Bitlis AFAD Güncel Haberler

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