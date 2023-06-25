Bitlis'te küçükbaş hayvan yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen küçükbaş hayvan yüklü 28 AAK 325 plakalı tır, Bitlis-Diyarbakır kara yolunun Buzlupınar mevkisinde devrildi. Kazada tırdaki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı, çok sayıda hayvan da telef oldu.