Bitlis'te Koruma Altındaki Çocuklar Kayak Keyfi Yaşadı

Bitlis'te koruma altındaki çocuklar, kayak merkezinde düzenlenen etkinlikte kayak yaparak eğlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce yürütülen "Gönül Köprüleri" projesi kapsamında kış etkinliği gerçekleştirildi.

El-aman Kayak Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan koruma altındaki çocuklar, kızaklarla kayarak eğlendi.

Çocuklara ekmek arası sucuk ve köfte ikram edilen etkinlikte konuşan Vali Ahmet Karakaya, çocukların burada yeteneklerini geliştirme imkanı bulacağını söyledi.

Karakaya, çocukların doyasıya eğlendiğini belirterek, "Etkinlik, sucuk ve köfte ekmek ikramlarıyla başladı. Çocuklar daha sonra hocalarının rehberliğinde kış aktivitelerine katıldılar. Bu tür etkinliklerle çocukların sosyalleşmelerini ve kendilerini geliştirmelerini hedefliyoruz. Çocuklar için etkinlikler devam edecek." dedi.

Programa, Vali Karakaya'nın eşi Özlem Karakaya, Vali Yardımcısı Kübra Sivaslıoğlu ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vefa Akdoğan da katıldı.