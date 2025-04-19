Cumhurbaşkanı Erdoğan 'felaket' olarak nitelendirmişti! Türkiye için alarm zilleri çalıyor

Erdoğan'ın "Felaket" olarak nitelediği tehlike artık kapımızda
İstanbul'da saat 15.00'ten itibaren metro hattında bazı duraklar kapatılacak

İstanbul'da metro hattında bazı duraklar kapatılacak
Eski DHMİ Daire Başkanı Cemil Acar tutuklandı! Kasasından külçe külçe altın çıktı

Tutuklanan daire başkanının kasasından külçe külçe altın çıktı
Dehşet anları kamerada! Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti

Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti

Bitlis'te Kolon Kanseri Farkındalığı Artırılıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'te sağlık personeli, kolon kanseri hakkında vatandaşları bilgilendirerek erken teşhisin önemine dikkat çekti. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, stantlar kurarak ücretsiz bilgi ve kit dağıtımı yaptı.

Bitlis'te vatandaşlara, sağlık personeli tarafından kolon kanseri ile ilgili bilgi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri kolon (kolorektal) kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Cadde, meydan ve cami önlerinde stant kuran ekipler, vatandaşları kolon kanseri hakkında bilgilendirdi, erken teşhisin önemini anlattı.

Yıl boyunca farkındalık çalışmalarını sürdürecek olan ekip, vatandaşlara ücretsiz kit dağıttı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.