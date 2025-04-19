Bitlis'te Kolon Kanseri Farkındalığı Artırılıyor

Bitlis'te vatandaşlara, sağlık personeli tarafından kolon kanseri ile ilgili bilgi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri kolon (kolorektal) kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Cadde, meydan ve cami önlerinde stant kuran ekipler, vatandaşları kolon kanseri hakkında bilgilendirdi, erken teşhisin önemini anlattı.

Yıl boyunca farkındalık çalışmalarını sürdürecek olan ekip, vatandaşlara ücretsiz kit dağıttı.