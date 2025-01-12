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Bitlis'te Kızılay'dan 1045 Aileye Gıda Kolisi Yardımı

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Kızılay, Bitlis'te 500 gönüllüsü ile 1045 ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi dağıtımında bulundu. Gönüllüler, bağışlanan kolileri kapı kapı dolaşarak ailelere ulaştırdı.

Bitlis'te Kızılay tarafından bin 45 aileye gıda kolisi dağıttı

BİTLİS - Bitlis'te Kızılay gönüllüleri, bağışçılardan tarafından gönderilen 1045 yardım kolisini tek tek ailelere dağıttı.

Bitlis Şubesine bağlı yaklaşık 500 gönüllü, bağış sahiplerinden gelen yardım kolilerini önce ayrıştırıp, daha sonrada belirlenen ihtiyaç sahibi aileler için kapılarına götürüyor. Son bir ay içerisinde 1045 ihtiyaç sahibi aileye yardımlarını ulaştıran gönüllüler, bu ailelerin gönül kapılarını da çalıyorlar.

Yardımların bağışçılardan geldikçe ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını belirten Türk Kızılayı Bitlis Şube Başkanı Ali Cengiz, bağışçılara ve gönüllülerine teşekkür etti. Cengiz, "Bağışçılarımızdan gelen bin 45 gıda kolisini 500'e yakın gönüllümüz ile beraber Bitlis ve ilçelerindeki ihtiyaç sahibi ailelere teslim ettik. Gönüllülerimizle beraber sosyal incelemeleri yapılan ailelerimizi tespit edip daha sonra kar kış demeden hane hane dolaşarak bu soğuk kış aylarında yalnız bırakmadan kapılarına giderek kolilerini teslim ettik. Bağış yapan kurumlardan ve kişilerden Allah razı olsun diyoruz. Bizi yalnız bırakmayan dağıtımlara katılan gönüllülerimize de teşekkür editörüz. Bağışlarımız geldiği müddetçe dağıtımlarımız devam edecektir. İl merkezi olmamız hasebiyle Hizan'dan Adilcevaz'a, Mutki'den Ahlat'a kadar her yerde yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Gönüllülerimiz bu süreçte ihtiyaç sahibi ailelerin gönül kapılarını çalıyor. Onlarla hem hasbihal edip dertlerini dinliyor. Hem de onlara bir nefes soluk olmaya çalışıyor. Böylelikle gönül kapılarını çaldığımız vatandaşlarımıza bir nebze olsun destek oluyoruz" dedi.

Bitlis'te Kızılay'dan 1045 Aileye Gıda Kolisi Yardımı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VAHİT OLCAY - Güncel
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