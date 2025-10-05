Haberler

Bitlis'te Keklik Ticareti Engellendi, 90 Keklik Doğaya Salındı

Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Bitlis Tatvan kırsalında ele geçirilen 90 kınalı kekliği doğaya saldığını açıkladı. Keklik ticareti yaptığı tespit edilen çadır sahibine idari yaptırım uygulandı.

DKMP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bitlis'te keklik ticaretine geçit verilmedi. Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından, Tatvan kırsalında bir çadırda keklik ticareti yapıldığına dair ihbar üzerine harekete geçildi. Kolluk kuvvetleriyle birlikte alana intikal edilerek yapılan incelemede, çadırda 90 adet kınalı keklik tespit edildi. Çadır sahibi hakkında, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulanırken, ele geçirilen keklikler ekiplerimizce yapılan kontrollerin ardından doğaya salındı" denildi.

