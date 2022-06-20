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Bitlis'te kazılan temel nedeniyle 4 katlı binada hasar oluştu

AA - Servet Taşdemir - Güncel
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Bitlis'te kazılan temel nedeniyle 4 katlı binada hasar oluştu

Tatvan ilçesinde kazılan inşaat temeli nedeniyle yandaki 4 katlı binada hasar meydana geldi.

Tatvan ilçesinde kazılan inşaat temeli nedeniyle yandaki 4 katlı binada hasar meydana geldi.

Cumhuriyet Caddesi'nde yıktırılan 3 katlı eski bir binanın yerine inşa edilmesi planlanan yapı için gerçekleştirilen temel kazma çalışması esnasında yan binada çökme ve eğim yaşandı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, devrilmesi vinçle durdurulan binayı boşaltarak çevrede önlem aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Doğan Yorulmaz ile Tatvan Belediyesi İmar Müdürü Ecvet Baysal, bölgede inceleme yaptı.

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü binanın yıktırılmasına karar verdi.

AA / Servet Taşdemir - Güncel

Cumhuriyet Caddesi Güncel Haberler

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