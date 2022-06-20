Bitlis'te kazılan inşaat temeli nedeniyle hasar oluşan 4 katlı bina çöktü - Haberler

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Bitlis'te kazılan inşaat temeli nedeniyle hasar oluşan 4 katlı bina çöktü

AA - Servet Taşdemir - Güncel
Bitlis'te kazılan inşaat temeli nedeniyle hasar oluşan 4 katlı bina çöktü

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kazılan inşaat temeli nedeniyle hasar oluşan 4 katlı bina çöktü.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kazılan inşaat temeli nedeniyle hasar oluşan 4 katlı bina çöktü.

Cumhuriyet Caddesi'nde yıktırılan 3 katlı eski binanın yerine inşa edilmesi planlanan yapı için temel kazma çalışması esnasında hasar gören ve eğiklik oluşan bina yıkıldı.

İlgili kurumlarca yıkılmasına karar verilen bina, ekipler müdahale etmeden kendiliğinden çöktü.

Güvenlik güçlerince tedbir alınması nedeniyle olayda can kaybı ve ya da yaralanan olmadı.

AA / Servet Taşdemir - Güncel

Cumhuriyet Caddesi Tatvan Bitlis Güncel Haberler

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