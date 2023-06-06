Bitlis'te kayınpederin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden kişinin görüntüleri ortaya çıktı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kayınpederinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden kişi ile babasının ağır yaralandığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Olayla ilgili inceleme devam ederken, kayınpeder A.T. ise halen aranıyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde geçtiğimiz günlerde kayınpederinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden kişi ile babasının ağır yaralandığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde A.T. adlı kişi, Tatvan ilçesinde bulunan sanayi sitesinde damadı Ö.A. ve dünürü N.A. ile karşılaştıktan kısa bir süre sonra bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kayınpeder A.T., silahla damadı ve dünürüne ateş edip olay yerinden uzaklaştı. Hastaneye kaldırılan damat Ö.A. hayatını kaybederken, dünür ise tedavisi için yoğun bakıma alınmıştı.

Olay anbean güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Olayla ilgili inceleme devam ederken, kayınpeder A.T. ise halen aranıyor. - BİTLİS