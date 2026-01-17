Haberler

Bitlis'te kayaklı koşu sporcuları, yarışlara eksi 15 derecede hazırlanıyor

Güncelleme:
Bitlis'te kayaklı koşu sporcuları, dondurucu soğuklara rağmen antrenmanlarını sürdürüyor. Kayaklı Koşu Milli Takım antrenörleri, yaklaşan yarışlar için sporcuların özveriyle çalıştığını belirtti.

BİTLİS'te kayaklı koşu sporcuları, zaman zaman eksi 15 dereceyi bulan dondurucu soğuklara rağmen antrenmanlarını aksatmadan sürdürüp, yaklaşan yarışlara hazırlanıyor.

Kentte kar yağışının ardından hissedilen soğuk hava, günlük yaşamın yanı sıra spor faaliyetlerini de etkiledi. Bitlis-Tatvan yolundaki El-Aman Hanı Kayak Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren kayaklı koşu sporcuları, sert kış koşullarına rağmen hedefledikleri dereceler için yoğun tempoda antrenman yapıyor. Soğuk havanın antrenmanları zorlaştırdığını belirten sporcular, buna rağmen yarışmalarda başarılı olabilmek için tüm şartları zorladıklarını söyledi.

Kayaklı Koşu Milli Takım antrenörlerinden Sedat Bilge, Bitlis'te yaklaşık 40 sporcu ile çalışmalarını sürdürdüklerini, bunlardan 5'inin milli takımda yer aldığını söyledi. 2025-2026 sezonu hazırlıkları için yaz döneminde yoğun antrenman süreci geçirdiklerini belirten Bilge, "2025-2026 sezonu yaz dönemi boyunca antrenmanlarımızı yaptık. Yaz döneminde sporcularımız Türkiye Şampiyonası'nda büyük başarılar elde etti. Bu süreçte takımımıza yeni sporcular katıldı ve çok güzel bir ortamda çalışmalarımızı sürdürdük" dedi.

Bilge, ayrıca, "Yaklaşık 1,5 ay önce Nemrut'ta kayaklı antrenmanlarımıza başladık. Eksi 15-20 dereceye varan soğuklarda çalıştık. Hatta zaman zaman gece karanlığına kadar sporcularımız büyük özveriyle antrenman yaptı. El-Aman Hanı tesislerine kar yağmasının ardından yaklaşık 20 gündür burada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 18-20 Ocak tarihlerinde Erzurum'da yapılacak Biatlon Türkiye Şampiyonası'na ve ardından düzenlenecek kayaklı koşu etap yarışmalarına katılacağız. Sporcularımız bu organizasyonlara hazırlanıyor. İnşallah bu sezonda da çok güzel başarılar elde edeceğiz. Tüm sporcularımız için hayırlı bir sezon olmasını diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
