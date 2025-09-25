Bitlis'te Kaya Düşme Riskine Karşı Yamaçlara Çelik Ağ Örüldü

Bitlis'te bazı güzergahlarda kaya düşme riskine karşı yamaçlara çelik ağ örüldü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler geçmiş yıllarda yaralanmalı kazalara neden olan kaya düşmelerinin oluşturduğu riski ortadan kaldırmak için çalışma başlattı.

AFAD İl Müdürlüğü birliğiyle riskli alanlarda önlemler alan belediye ekipleri, cadde ve yollara kaya düşme riski bulunan yamaçları çelik ağlarla kapladı.

Bu uygulamayla hem sürücülerin hem de yayaların güvenliği artırıldı.

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, çelik ağlarla yapılan çalışmanın önemine işaret ederek, AFAD İl Müdürü Kerem Oruk ve teknik heyetiyle çalışma yapılacak alanları incelediklerini kaydetti.

Teknik ekiplerin tehlike arz eden bölgelerde çalışma başlattığını belirten Tanğlay, "Bu uygulamalar ilimizin farklı bölgelerinde de yapılacak. Vatandaşlarımızdan güvenlik önlemlerine destek olmalarını ve uyarıları dikkate almalarını istiyoruz." ifadesini kullandı.