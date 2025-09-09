Haberler

Bitlis'te Kasten Adam Öldürme Suçundan Aranan Zanlı Yakalandı

Güncelleme:
Bitlis'in Tatvan ilçesinde, 5 yıldır kasten adam öldürme suçundan aranan M.B., sahte kimlikle yakalanarak tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis'in Tatvan ilçesinde Yelkenli Jandarma Karakol Komutanlığı Yol Kontrol ve Arama Noktası'nda, 7 Eylül'de durdurulan araçta kimlik kontrolü yapıldı.

Başkasının kimliğini kullanan M.B'nin, 2020'den beri "kan gütmek saikiyle kasten adam öldürme" suçundan aranma kaydının olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel
