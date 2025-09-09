Bitlis'te Kasten Adam Öldürme Suçundan Aranan Zanlı Yakalandı

Bitlis'te "kasten adam öldürme" suçundan 5 yıldır aranan zanlı, sahte kimlikle yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis'in Tatvan ilçesinde Yelkenli Jandarma Karakol Komutanlığı Yol Kontrol ve Arama Noktası'nda, 7 Eylül'de durdurulan araçta kimlik kontrolü yapıldı.

Başkasının kimliğini kullanan M.B'nin, 2020'den beri "kan gütmek saikiyle kasten adam öldürme" suçundan aranma kaydının olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.