BİTLİS'TE KARLA MÜCADELE GECE GÜNDÜZLÜ ÇALIŞMA

BİTLİS (DHA) - BİTLİS'te günlerdir devam eden kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu kentte ekipler, köy ve mahalle yollarını açmak için geceli gündüzlü çalışma yürütüyor.

Bitlis'te günlerdir devam eden kar yağışı ile birlikte kapanan yollar karla mücadele ekipleri tarafından açılmaya çalışılıyor. Ekipler yer yer 2 metreyi bulan karla mücadele ederken, köy yollarında İl Özel İdaresi ekipleri, mahalle yollarında ise belediye ekipleri çalışmalarını geceli gündüzlü sürdürüyor. Kentte kapalı olan 43 köy yolunda İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi'ne bağlı 10 ayrı şantiyede 50 iş makinesi ve 75 personelle çalışma sürüyor.

Meteoroloji yetkilileri Bitlis'te kar yağışının önümüzdeki haftaya kadar da aralıklarla süreceğini bildirildi. Yetkililer, özellikle eğimi fazla olan bölgelerde vatandaşları çığ riskine karşı uyardı.