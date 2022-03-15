Bitlis'te karla mücadele çalışmaları sürüyor

HAKKARİ (AA) - Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 485 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Bitlis

Bitlis'te olumsuz hava koşullarından dolayı 168 köy yolu kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için kapalı yolları en kısa zamanda açacaklarını söyledi.