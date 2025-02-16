Bitlis'te Karla Mücadele Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

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Bitlis'te İl Özel İdaresi ekipleri, etkili kar yağışı sonrası kapanan köy yollarını açmak için 50 iş makinesi ve 75 personelle çalışmalarını sürdürüyor. 219 köy yolundan 170'inin ulaşıma açıldığı belirtiliyor.

Bitlis'te İl Özel İdaresi ekiplerince karla mücadele ve yol açma çalışmaları devam ediyor.

Kentte iki gün önce etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarında 50 iş makinesi ve 75 personelle çalışma yürütülüyor.

Kırsal bölgelerde zor şartlarda çalışan ekipler, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kısa sürede yolları açmak için çaba gösteriyor.

İl Özel İdaresi Merkez Şantiye Şefi Nail Aşit, AA muhabirine, kentte iki gün önce kar nedeniyle yolu kapanan 219 köy yolundan 170'ini açtıklarını söyledi.

Yolların açılması için çalışmalara devam ettiklerini belirten Aşit, "Yağışın başlamasıyla sahaya çıktık. 24 saat esaslı çalışıyoruz. Köylerimizin yolunu en kısa sürede açmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için mücadele ediyoruz." diye konuştu.

Yayalar köyü sakinlerinden Cindi Karayel ise yollarının ulaşıma açıldığını ifade ederek, "Köyümüzün merkeze uzaklığı 50 kilometreden fazla. Yolumuz en çok bir gün kapalı kalıyor. Ekipler yolumuzu hemen açıyor. Devletimizden ve karla mücadele ekiplerinden Allah razı olsun." dedi.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel
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