Bitlis'te kardan kapanan 92 köy yolu açıldı

BİTLİS'te kar yağışı nedeniyle kapanan 100 köy ve mezra yolundan 92'si karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

Kentte etkili olan kar yağışı sonrası 100 köy ve mezra yolu, ulaşıma kapandı. Yolların açılması için İl Özel İdaresi, 90 personel ve 72 iş makinesiyle çalışma başlattı. Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği köylerde yapılan çalışmalarda 92 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı. Kapalı 8 köy yolunun açılması için çalışmalar aralıksız sürdürülürken, iş makinelerinin zaman zaman kar kütleleri arasında kaybolduğu görüldü.

Öte yandan, belediye ekipleri kent merkezinde kar temizleme çalışması yaptı. Kentin belirli noktalarında toplanan kar yığınları kamyonlarla taşınıyor.