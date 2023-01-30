Bitlis'te kardan kapanan 234 yerleşim yeri yolu açıldı

BİTLİS'te, cuma akşamı başlayan ve dün de devam eden kar yağışıyla kapanan 282 yerleşim yerinden 234'ünün yolu, yeniden ulaşıma açıldı; 48 yolu açma çalışmaları sürdürülüyor.

BİTLİS'te, cuma akşamı başlayan ve dün de devam eden kar yağışıyla kapanan 282 yerleşim yerinden 234'ünün yolu, yeniden ulaşıma açıldı; 48 yolu açma çalışmaları sürdürülüyor.

Bitlis'te 2 gün önce başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Dün de devam eden kar yağışıyla 282 köy ve mezra yolu, ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı kent merkezinde 25, yüksek kesimlerde ise yarım metreye ulaştı. Kapalı yolların yeniden açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı 10 şantiyede, 60 iş makinesi ve 80 personel ile çalışma başlatıldı; 234 yerleşim yerinin yolu açıldı. Kapalı olan 48 köy ve mezra yolunun açılması için de çalışmalar sürdürülüyor.Öte yandan kent merkezinde belediye ekipleri, cadde, ara sokak ve kaldırımlarda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının salı gününe kadar aralıklarla devam edeceğini, don ve buzlanmaya karşı tedbirli olunmasını gerektiğini belirtti.