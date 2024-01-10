Üye Girişi
Haberler

Bitlis'te Karayolları Ekipleri Kar Küreme Çalışması Yaptı

Güncelleme:
Abone Ol

Bitlis'te Mutki-Hasköy kara yolunda yaşanan kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri kar küreme çalışması yaparak ulaşımın aksamaması için önlem aldı.

Bitlis'te Karayolları ekipleri, Mutki-Hasköy kara yolunda ulaşımda aksamaların yaşanmaması için kar küreme çalışması yaptı.

Akşam saatlerinde başlayan ve yüksek kesimlerde etkisini daha fazla gösteren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri, Mutki-Hasköy kara yolunda kar küreme çalışması yaptı, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA / Güncel

Bitlis Mutki Kara Ulaşım Hava Durumu Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title