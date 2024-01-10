Bitlis'te Karayolları Ekipleri Kar Küreme Çalışması Yaptı
Bitlis'te Mutki-Hasköy kara yolunda yaşanan kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri kar küreme çalışması yaparak ulaşımın aksamaması için önlem aldı.
Bitlis'te Karayolları ekipleri, Mutki-Hasköy kara yolunda ulaşımda aksamaların yaşanmaması için kar küreme çalışması yaptı.
Akşam saatlerinde başlayan ve yüksek kesimlerde etkisini daha fazla gösteren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.
Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri, Mutki-Hasköy kara yolunda kar küreme çalışması yaptı, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.