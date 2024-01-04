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Bitlis'te Karayolları Ekipleri Kar Küreme Çalışması Başlattı

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Bitlis'te etkili olan kar nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşanmaması için Karayolları ekipleri kar küreme çalışması başlattı. Yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları gerektiği uyarısı yapıldı.

Bitlis'te Karayolları ekipleri, etkili olan kar nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşanmaması için küreme çalışması başlattı.

Kentte akşam saatlerinde başlayan kar, yüksek kesimlerde etkisini artırdı.

Karayolları 118. Şube Şefliği ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için ana yollarda kar küreme çalışması yürüttü.

Sürücülerin olumsuz durumla karşılaşmaması için Bitlis çevre yolunda, Hizan'ın Panor ile Mutki'nin Karçinbaşı mevkisinde çalışma yapan ekipler, araç sahiplerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA / Güncel

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