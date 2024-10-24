Bitlis'te Karakovan Balı Hasadı Devam Ediyor

Bitlis'in zengin floraya sahip yüksek rakımlı yaylalarında elde edilen karakovan balının hasadı sürüyor.

Türkiye'de en geç bal hasadının yapıldığı illerden biri olan Bitlis'te arıcılar, elde ettikleri balı sipariş üzerine yurdun dört bir yanına gönderiyor.

Arıcı Güven Güngördü, atalarında kalma arıcılık mesleğini yıllardır sürdürdüklerini söyledi.

Havanın soğumasıyla bal hasadına başladıklarını belirten Güngördü, şunları kaydetti:

"Karakovan balı ekim ve kasım aylarında hasat edilir. Çünkü bu balların soğuk alması lazım. Bitlis balı endemik bitkilerin fazla olması nedeniyle çok kaliteli. Burada araziler arıcılığa çok uygun. Balımızın kaliteli olmasının sebeplerinden biri de prolin değerlerinin çok yüksek olması. Bu sene rekoltemiz güzel. Kovan başı ortalama 7-8 kilogram bal alıyoruz. Bu sene karakovan balında güzel verim alacağımıza inanıyorum."