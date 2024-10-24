Üye Girişi
Haberler

Bitlis'te Kara Kovan Balı Hasadı Başladı

Bitlis'te Kara Kovan Balı Hasadı Başladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in yüksek rakımlı dağlarında doğal yöntemlerle üretilen kara kovan ballarının hasadına başlandı. Arıcılar, bu yıl yüksek verim beklediklerini ve kaliteli balların uluslararası yarışmalarda ödüller kazandığını belirtiyor.

BİTLİS'in yüksek rakımlı dağlarında doğal yöntemlerle üretilen ve soğuk havalarla açılan kara kovan balları hasat edilmeye başlandı.

Kentte söğüt dallarından yapılan, etrafı çamurla sıvanan özel kovanlarda üretilen kara kovan balının hasadına başlandı. Prolin değeri yüksek olması nedeniyle her yıl yapılan çeşitli yarışmalarda ödül alan Bitlis kara kovan balının kalitesi bilimsel olarak da kanıtlandı. Bitlisli arıcılardan Güven Güngördü, kilosu 1500 ile 2 bin TL arasına değişen fiyatlara alıcı bulan kara kovan balında bu yıl yüksek verim beklediklerini belirtti. Son günlerde havalar soğuduğu için kara kovan balının hasadına başladıklarını belirten Güngördü, 2 bin 300 rakımlı yaylalarda kara kovan bal hasadını yaptıklarını söyledi. Güngördü, "Kara kovan balları ekim ve kasım aylarında hasat edilir. Çünkü bu balların soğuk alması lazım. Bitlis balı endemik bitkilerin çokluğundan dolayı çok kaliteli bir bal. Bitlis genelinin yüzde 72'si kıraç araziden oluşur. Bu nedenle bu araziler arıcılığa çok uygundur. Balımızın kaliteli olmasının sebeplerinden bir tanesi de prolin değerlerinin çok yüksek olmasıdır. Bitlis'te hangi balcı ulusal ve uluslararası yarışmalara katıldıysa, hep ödül almıştır. Bu sene rekoltemiz güzel. Kovan başı ortalama 7-8 kilo bal alıyoruz. Önceki yıllarda 3 ile 5 kilo ile sınırlıydı. Bitlis bölgesinde bu sene kara kovan balında güzel bir hasat alacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

HABER: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Çiftçilik Ekonomi Güncel Bitlis Yaşam Tarım Doğa

TUSAŞ saldırısı sonrası MSB'den terör örgütüne ağır darbe

TUSAŞ'a yapılan saldırı sonrası terör örgütü PKK'ya ağır darbe

 TUSAŞ'a saldıran teröristlerden birinin kimliği ve örgütü tespit edildi

Teröristlerden birinin kimliği ve örgütü tespit edildi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu alçakça saldırı teröre karşı kararlılığımızı perçinledi

BRICS Zirvesi'nden dünyaya TUSAŞ mesajı
Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında turuncu alarm

Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında turuncu alarm
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TUSAŞ hangi uçakları üretiyor? 29 Ekim İzmir kutlamaları iptal mi? 29 Ekim İzmir ücretsiz konserler iptal mi oldu? 25 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! 28 Ekim'de sağlık ocakları açık mı? 30 nerenin plakası? 30 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Ron Ely kimdir, öldü mü? Tarzan dizisi Ron Ely kaç yaşında, neden öldü? Amedspor- Pendikspor maçı ne zaman? Amedspor - Pendikspor maçı nerede oynanacak? Oosterwolde sağlık durumu ne? Jayden Oosterwolde ameliyat mı olacak? PKK üyesi Rojger kod adlı Ali Örek kim, öldü mü? TUSAŞ'a saldıran teröristler kimler? Fethullah Gülen'in ardından öne çıkan iki isim kim? HMGS sonuçları sorgulama ekranı! 2024 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı sonuçları açıklandı mı, nereden bakılır?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.