Bitlis'te kar etkili oldu
Bitlis'te aralıklarla devam eden karla karışık yağmur, kente kar yağışına dönüştü. Yaşamı olumsuz etkileyen kar, ulaşımda aksamalara neden oldu ve sürücüler zor anlar yaşadı. Belediyenin kar temizleme çalışmaları başladı.
Bitlis'te aralıklarla devam eden karla karışık yağmur, yerini kara bıraktı.
Kentte öğleden sonra başlayan ve giderek etkisini artıran kar, yaşamı olumsuz etkiledi.
Ulaşımda aksamalara yol açan kar nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Rahva bölgesinde Tatvan ve Güroymak kara yollarında görüş mesafesi düştü.
Belediye ekipleri de ana arterlerde kar temizleme çalışması başlattı.
Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel