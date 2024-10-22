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Bitlis'te Kar Yağışı Trafiği Olumsuz Etkiledi

Bitlis'te Kar Yağışı Trafiği Olumsuz Etkiledi
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Bitlis'te aralıklarla gerçekleşen yağmur, kar yağışına döndü ve şehir beyaza büründü. Sürücüler zor anlar yaşarken, Meteoroloji yetkilileri önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının eksi değerlere düşeceğini bildirdi.

BİTLİS'te aralıklarla devam eden yağmur yerini bugün kar yağışına bıraktı. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

Kentte 2 gündür etkili olan yağmur, bugün sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kent merkezinde kar kalınlığı 5, yüksek kesimlerde 10 santimetreye ulaştı. Yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının akşam saatlerine kadar etkili olacağını, önümüzdeki günlerde ise hava sıcaklığının geceleri eksi değerlere kadar düşeceğini bildirdi.

HABER: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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