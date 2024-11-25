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Bitlis'te Kar Yağışı Trafiği Aksattı

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Bitlis'te etkili olan kar yağışı, trafiği olumsuz etkileyerek küçük çaplı kazaların meydana gelmesine neden oldu. Kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı.

Kar trafiği aksattı, küçük çaplı kazalar meydana geldi

BİTLİS - Bitlis'te gece başlayan ve sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, trafikte de zaman zaman aksamalara neden oldu.

Bitlis kent merkezinde kar kalınlığının 25 santimetreye ulaştığını belirten meteoroloji yetkilileri, kar yağışının yerini soğuk havaya bırakacağını bildirdi. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler trafiğin aksamasına neden olurken, trafik ekipleri de yolları açık tutmak için uzun uğraşlar verdi. Özellikle Bitlis Devlet Hastanesi önü ve Beş Minare Mahallesi'nin bazı mevkilerinde araçların kaymaları sonucu küçük çaplı kazalar meydana geldi. Bir taraftan yolu açmaya çalışan ekipler, diğer taraftan da araçları itekleyerek yolu açtı.

Bitlis'te Kar Yağışı Trafiği Aksattı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VAHİT OLCAY - Güncel
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