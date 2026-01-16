Haberler

Bitlis'te kardan kapanan 210 köy ve mezra yolu ulaşıma açıldı

Bitlis'te kardan kapanan 210 köy ve mezra yolu ulaşıma açıldı
Güncelleme:
Bitlis'te 4 gün süren kar yağışı sonrası kapanan 229 köy ve mezra yolundan 210'u ulaşıma açıldı. Kapalı kalan 19 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

BİTLİS'te kar yağışı sonrası kapanan 229 yerleşim yerinin yolundan 210'u ulaşıma açıldı. Kapalı kalan 19 köy yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.

Kentte 4 gün boyunca etkili olan kar yağışı sonrası 229 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi 70 iş makinesi ve 90 personelle çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda kapalı yollardan 210'u yeniden ulaşıma açıldı. Kapalı kalan 19 köy yolunun açılması için ise çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Öte yandan, Bitlis Belediye ekipleri de kent merkezinde kar temizleme çalışması yaptı. 50 iş makinesi ve 70 personelle yürütülen çalışmalarda kentin belirli noktalarında toplanan kar kütleleri kamyonlarla şehir dışına taşınıyor.

Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
