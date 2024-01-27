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Bitlis'te kar yağışı etkisini arttırdı: Araçlar kara gömüldü

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Bitlis'te akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor. Kentte etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, kar kalınlığı şehir merkezinde 50 santimetreyi buldu. Bitlis merkeze bağlı Hüsrevpaşa Mahallesi'nde bulunan tek katlı evler adeta kardan kaybolurken, araçlarda kar altında kaldı.

Bitlis'te kar yağışı etkisini arttırdı: Araçlar kara gömüldü

BİTLİS - Bitlis'te akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor.

Kentte etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, kar kalınlığı şehir merkezinde 50 santimetreyi buldu.

Bitlis merkeze bağlı Hüsrevpaşa Mahallesi'nde bulunan tek katlı evler adeta kardan kaybolurken, araçlarda kar altında kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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