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Bitlis'te Kar Yağışı Beklenmedik Zorluklar Yarattı

Bitlis'te Kar Yağışı Beklenmedik Zorluklar Yarattı
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Bitlis'te etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuklar, günlük yaşamı olumsuz etkileyerek vatandaşlara ve sürücüleri zor anlar yaşattı. Belediyenin ve trafik ekiplerinin çalışmaları ile ulaşımın güvenliği sağlanmaya çalışıldı.

Bitlis'te aralıklarla devam eden kar, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte günlerdir etkisini sürdüren dondurucu soğuklar, öğleden sonra yerini kar yağışına bıraktı.

Kar nedeniyle vatandaş ve sürücülerin zor anlar yaşadığı kentte, belediye ve trafik ekipleri ulaşımın güvenli sağlanması için çalışma yürüttü.

Yüksek kesimlerde ise karla mücadele çalışmaları başlatıldı.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel
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