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Bitlis'te kar yağışı; 282 yerleşim yerine ulaşım yok

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Bitlis'te kar yağışı; 282 yerleşim yerine ulaşım yok

BİTLİS'te kar yağışı etkili olurken, 282 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

BİTLİS'te kar yağışı etkili olurken, 282 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Yolların yeniden açılması için 60 iş makinesi ve 80 personel ile çalışma başlatıldı.

Bitlis'te dün akşam başlayan ve aralıklarla sabaha kadar devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışıyla 282 köy ve mezra yolu, ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı kent merkezinde 18, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye ulaştı. Kapalı yolların yeniden açılması için İl Özel İdaresi'nce 60 iş makinesi ve 80 personel ile çalışma başlatıldı. Kent merkezinde de belediye ekipleri, 40 iş makinesi ile kar temizleme çalışması yaptı. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının salı gününe kadar aralıklarla devam edeceğini, don ve buzlanmaya karşı tedbirli olunmasını istedi.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bitlis Güncel Haberler

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