Haberler

Bitlis'te 111 köy yolu kardan kapandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 111 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi, yol açma çalışmalarına başladı. Kentte son 24 saatte 20 santimetre kar yağdı.

BİTLİS'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 111 köy yolu, ulaşıma kapandı.

Kentte dün etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Bitlis ve ilçelerine bağlı 111 köy yolu, ulaşıma kapandı. Valilikten yapılan açıklamada, kapanan köy yollarının İl Özel İdaresi'ne bağlı 10 ayrı şantiyede bulunan 70 iş makinesi ve 90 personelle yol açma çalışmalarına başlandığı, yağış durumuna göre kapanan yolların en kısa sürede yeniden ulaşıma açılacağı belirtildi. Belediye ile Karayolu ekipleri de kent genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Diğer yandan kent merkezine son 24 saatte 20 santimetre kar yağdığı, yerdeki toplam kar kalınlığının 1 metre 70 santimetreye ulaştığı belirtildi. Yağışların aralıklarla devam edeceğini belirten yetkililer, çığ ve buzlanma riskine karşı vatandaşları uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı

Üç kesime dağıtılacak! 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayrıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında

Ünlü oyuncu gece mekan baskınında gözaltına alındı
Kent merkezinin dibinde! Tam 15 metre çöktü

Kent merkezinin dibinde! Tam 15 metre çöktü
Süper Kupa'da süper final! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri

Süper Kupa'da süper final! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
Philadelphia Şerifi ICE Polisine meydan okudu: Onlar sahte kolluk kuvveti

Philadelphia Şerifi ICE Polisine meydan okudu: Onlar sahte kolluk gücü
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında

Ünlü oyuncu gece mekan baskınında gözaltına alındı
Özel'e 5 dakika bile ayırmadı, Şam'da Şara ile görüştü

Özel'e 5 dakika bile ayırmadı, Şam'da Şara ile görüştü
Guendouzi, Süper Kupa finali için Tedesco'nun yanına gitti

Formayı verecek mi? Yeni transfer yanına gelip "Ben hazırım" dedi