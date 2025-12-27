Bitlis'te kar nedeniyle yolda kalan sürücülere trafik ekipleri yardım etti

Bitlis'te etkisini sürdüren kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan sürücülerin yardımına trafik polisleri yetişti.

Kentte yaşamı olumsuz etkileyen yoğun kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Görüş mesafesinin azaldığı Bitlis-Tatvan kara yolunun Rahva Bölgesi'nde sürücüler ve yolcular zor anlar yaşadı.

Trafik polisleri bölgeye gerek kar nedeniyle yolda kalan bazı sürücülere yardım etti, araçlarını mahsur kaldıkları yerden çıkardı.

Karla mücadele ekiplerinin yolu açması için önlem alan ekipler, sürücüleri zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Bölgede yoğun kar yağışının aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.