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Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

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Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle araçlarıyla köy yolunda mahsur kalan 3 kişi, ekiplerce kurtarıldı. Bölgede kar yağışı devam ediyor.

Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle araçlarıyla köy yolunda mahsur kalan 3 kişi, ekiplerce kurtarıldı.

Kente etkisini sürdüren kar nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşandı.

Sarpkaya köyü yolunda, olumsuz hava koşulları sonucu araçlarında mahsur kalan 3 kişi, jandarmadan yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yolu açarak mahsur kalanları kurtardı.

İl Özel İdaresi Merkez Şantiye Şefi Nail Aşit, bölge genelinde kar ve tipinin etkili olduğunu söyledi.

Aşit, "Vatandaşlarımıza sağ salim ulaştık. Güvenlik güçlerimiz ve ambulanslarımızla merkeze doğru hareket edeceğiz. Şu an yoğun kar yağışı var." dedi.

Mahsur kalanlardan Ayhan Karakuzu da "Kar başlayınca yolda mahsur kaldık. Özel İdare ve jandarma ekipleri gelip bizi kurtardı. Teşekkür ederiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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